Мурашко рассказал о мобилизации медицинской системы России

Глава Минздрава Михаил Мурашко на совещании у президента России Владимира Путина рассказал о мобилизация медицинской системы России.

«Фактически на сегодняшний день у нас идёт мобилизация медицинской системы в полном её проявлении», — заявил Мурашко.

Согласно данным оперштаба, в России за сутки выявили 20 985 новых случаев коронавирусной инфекции, за всё время в стране зарегистрировано 1 991 998 пациентов с COVID-19.

Депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.