В России за сутки выявили 20 985 случаев коронавируса

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RT
В России за сутки выявили 20 985 новых случаев коронавирусной инфекции, за всё время в стране зарегистрировано 1 991 998 пациентов с COVID-19. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
В России за сутки выявили 20 985 случаев коронавируса
  • Reuters

Накануне в России в течение суток зафиксировали 22 410 новых случаев коронавирусной инфекции.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил о необходимости объединить усилия по производству вакцины от коронавируса.

Также гендиректор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что у переболевших коронавирусной инфекцией не формируется пожизненный иммунитет к COVID-19, им также потребуется вакцинация. 

Депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.

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