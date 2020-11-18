В России за сутки выявили 20 985 случаев коронавируса
- Reuters
Накануне в России в течение суток зафиксировали 22 410 новых случаев коронавирусной инфекции.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил о необходимости объединить усилия по производству вакцины от коронавируса.
Также гендиректор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что у переболевших коронавирусной инфекцией не формируется пожизненный иммунитет к COVID-19, им также потребуется вакцинация.
Депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.