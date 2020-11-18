Путин назвал долгим норматив в 48 часов для теста на коронавирус
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- РИА Новости
«Норматив проведения тестирования не позднее 48 часов, всё-таки это тоже долго — двое суток», — сказал глава государства.
Он отметил, что за это время больной человек может общаться с коллегами по работе, членами семьи.
По его словам, нужно стремиться к тому, чтобы максимально сократить этот период.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что граждане высказывают недовольство по поводу сроков выполнения тестов на коронавирус.
Согласно новому постановлению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, срок выполнения теста не должен превышать 48 часов.