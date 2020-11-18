Путин назвал долгим норматив в 48 часов для теста на коронавирус

Президент России Владимир Путин считает долгим норматив в 48 часов, отведённый для получения результата теста на коронавирусную инфекцию. Об этом он заявил на совещании с членами правительства.

«Норматив проведения тестирования не позднее 48 часов, всё-таки это тоже долго — двое суток», — сказал глава государства.

Он отметил, что за это время больной человек может общаться с коллегами по работе, членами семьи.

По его словам, нужно стремиться к тому, чтобы максимально сократить этот период.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что граждане высказывают недовольство по поводу сроков выполнения тестов на коронавирус.

Согласно новому постановлению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, срок выполнения теста не должен превышать 48 часов.