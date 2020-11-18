Голикова отметила недовольство россиян сроками тестов на коронавирус

Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания с участием президента России Владимира Путина заявила, что граждане высказывают недовольство по поводу сроков получения результатов тестов на коронавирус.

«Граждане выражают недовольство по поводу того, что пациентам приходится очень долгое время ждать результатов ПЦР-диагностики», — сказала Голикова.

По её словам, была осуществлена оптимизация проведения исследований.

Согласно новому постановлению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, срок выполнения теста на коронавирус не должен превышать 48 часов.

Ранее сообщалось, что лаборатории резервных госпиталей Москвы выполнили свыше 600 тыс. исследований с начала работы.