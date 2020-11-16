Лаборатории резервных госпиталей Москвы провели более 600 тысяч исследований

Лаборатории резервных госпиталей Москвы выполнили свыше 600 тыс. исследований с начала работы.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Центры для пациентов с COVID-19 расположены в выставочном комплексе «Сокольники», ледовом дворце «Крылатское», АТЦ «Москва» и на ВДНХ.

В лабораториях проводят такие исследования, как общий и биохимический анализы крови, тест на коронавирус. Также выполняются гематологические, коагулологические и иммунологические исследования биоматериалов.

Большинство результатов анализов готовы в течение 20 — 40 минут с момента взятия.

14 октября депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях COVID-19.