Лаборатории резервных госпиталей Москвы провели более 600 тысяч исследований
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Центры для пациентов с COVID-19 расположены в выставочном комплексе «Сокольники», ледовом дворце «Крылатское», АТЦ «Москва» и на ВДНХ.
В лабораториях проводят такие исследования, как общий и биохимический анализы крови, тест на коронавирус. Также выполняются гематологические, коагулологические и иммунологические исследования биоматериалов.
Большинство результатов анализов готовы в течение 20 — 40 минут с момента взятия.
14 октября депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях COVID-19.