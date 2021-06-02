Врач назвала помогающие предотвратить инсульт продукты

Главный диетолог центра снижения веса BODYCAMP Наталья Нефёдова перечислила продукты, способные снизить риск возникновения инфаркта и инсульта.

В беседе с Nation News Нефёдова отметила, что предупреждение сердечно-сосудистых заболеваний связано прежде всего со здоровым образом жизни.

«Самым главным в этом вопросе является правильное питание, а также умеренное потребление алкоголя и сладких напитков. В первую очередь нужно обратить внимание на жирную рыбу, орехи, различные специи, которые также имеют проективный защитный эффект против воспалительных процессов. Ну и, конечно же, нужно есть больше фруктов и овощей», — сказала диетолог.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с ФАН рассказала о правильном питании для здоровой кожи.