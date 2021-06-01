В Тамбовской области выявили 48 случаев COVID-19 за сутки

За сутки в Тамбовской области выявили 48 случаев COVID-19.

Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперштаб.

Общее число заболевших достигло 32 898, выздоровевших — 30 972.

На госпитализации находятся 474 пациента, на карантине на дому — 1628.

Первый этап вакцинации против коронавируса прошёл 125 401 житель, полностью вакцинирован 95 971 человек.

Также стало известно, что коэффициент распространения COVID-19 в Ростовской области пошёл на спад, передаёт ФАН со ссылкой на региональное правительство.

По данным на 31 мая, коэффициент понизился на две сотых. Ежедневное число заболевших колеблется в районе 176. Всего с начала пандемии заболели около 95 тыс. жителей.

Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов оценил ситуацию с COVID-19 в России.