В Тамбовской области выявили 48 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперштаб.
Общее число заболевших достигло 32 898, выздоровевших — 30 972.
На госпитализации находятся 474 пациента, на карантине на дому — 1628.
Первый этап вакцинации против коронавируса прошёл 125 401 житель, полностью вакцинирован 95 971 человек.
Также стало известно, что коэффициент распространения COVID-19 в Ростовской области пошёл на спад, передаёт ФАН со ссылкой на региональное правительство.
По данным на 31 мая, коэффициент понизился на две сотых. Ежедневное число заболевших колеблется в районе 176. Всего с начала пандемии заболели около 95 тыс. жителей.
Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов оценил ситуацию с COVID-19 в России.