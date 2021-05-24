Иммунолог оценил ситуацию с COVID-19 в России

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Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов оценил ситуацию с COVID-19 в России.
Иммунолог оценил ситуацию с COVID-19 в России
  • РИА Новости

«Надо очень чётко разделить по регионам, чтобы спрогнозировать совсем точно сроки окончания пандемии. Нужно выборочно статистически определить людей с антителами», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, если жителей с антителами в регионе 70% (вакцинированных или переболевших), то там можно отменять ограничительные меры.

Жемчугов призвал не забывать о рекомендованных способах защиты.

«Что касается масок, то в помещениях их ношение обязательно. На природе, конечно, носить не нужно, но в местах с большим скоплением людей — да», — сказал он.

Как добавил эксперт, маски — профилактика не только от COVID-19, но ещё и от сезонных заболеваний.

Ранее завкафедрой вирусологии РМАНПО доктор медицинских наук Елена Малинникова в беседе с Nation News дала советы по выбору антисептика.

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