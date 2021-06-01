Диетолог рассказал о полезных свойствах зелени

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Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что свежая зелень является источником полезных вещества.
Диетолог рассказал о полезных свойствах зелени
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Об этом он рассказал в эфире телеканала «Звезда».

«Зелень в питании делает очень много полезного, начать с того, что зелень — это очень хороший, полноценный источник витамина B9, фолиевой кислоты. Фолиевая кислота нам необходима, чтобы поддерживать все процессы регенерации клеток крови, клеток иммунитета», — сказал Гинзбург.

Также в зелени много флавоноидов, которые положительно влияют на здоровье, отметил специалист.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог АО «Медицина» Елена Евдокимова в беседе с Nation News рассказала, как отказаться от вечерних и ночных перекусов.

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