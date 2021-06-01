В Госдуме оценили идею введения отцовского капитала

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT оценила предложение ввести в России отцовский многодетный капитал.

«Дополнительное введение мер государственной поддержки осложняется экономической ситуацией. Нужно также отметить, что с 1 июля начнут действовать законы по поддержке беременных женщин, по поддержке одиноких родителей, воспитывающих детей и т.д. И многие меры поддержки, которые введены в течение пандемийного года продолжают своё действие и будут индексироваться. Поэтому, я считаю, что сейчас с предложениями нужно подходить очень осторожно», — сказала депутат.

При этом она напомнила, что страна постоянно развивается в направлении защиты материнства и детства.

«Это и пособия для ребёнка из неполных семей, это и помощь молодым матерям и отцам, когда они уходят на больничный. Поддержка и помощь оказывается нуждающимся семьям с детьми независимо от количества детей. Ну и конечно, материнский капитал, который сегодня уже можно получить на первого ребёнка, а на второго — его повышенный размер. Кроме того, в многодетной семье можно получить вычет по ипотечному кредиту в размере 450 тыс. рублей», — добавила Бессараб.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, член Совета при президенте по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей Сергей Рыбальченко предложил ввести отцовский многодетный капитал.

Отмечается, что инициатива разработана в рамках нового федерального проекта «Многодетная страна».