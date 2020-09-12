Губернатор Ульяновской области предложил ввести отцовский капитал

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Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов выдвинул предложение о введении регионального отцовского капитала для многодетных семей. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.
Губернатор Ульяновской области предложил ввести отцовский капитал
  • Pixabay

«Самой весомой из вновь принятых мер может стать отцовский семейный капитал при рождении третьего и последующих детей в семье. Он станет дополнением к региональному материнскому капиталу», — цитирует РИА Новости Морозова.

Отмечается, что отцовский капитал планируется сделать частью нового приоритетного регионального проекта «Многодетный регион».

Также губернатор заявил о необходимости принятия мер поддержки для женщин старше 35 лет.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил ввести отцовский капитал.

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