В РПЦ предложили ввести отцовский капитал или пенсионные льготы для многодетных отцов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил ввести отцовский капитал или пенсионные льготы для многодетных отцов, а также уравнять льготы для одиноких отцов и матерей, передаёт «Парламентская газета».

В своей статье, написанной на основе выступления на XXIII съезде Всемирного русского народного собора, предстоятель РПЦ пояснил, что основная часть родительского труда приходится на мать, но в семейных заботах должны участвовать два человека, поэтому нельзя забывать про отцовство.

«Необходимо отблагодарить и вознаградить труд отцов — тех, которые являются не просто биологическими отцами, а честно делят со своими жёнами бремя по воспитанию детей. Возможно, это проявится в форме появления отцовского капитала, возможно, в пенсионных льготах для многодетных отцов», — отметил патриарх Кирилл.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Мособлдуме обсудили дополнительные льготы для многодетных семей.