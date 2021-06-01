В Общественной палате предложили ввести отцовский капитал

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Председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, член Совета при президенте по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей Сергей Рыбальченко предложил ввести отцовский многодетный капитал. Соответствующее письмо направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой.
В Общественной палате предложили ввести отцовский капитал
  • globallookpress.com
  • © Zamir Usmanov

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на послание, общественники предлагают разработать новый федеральный проект «Многодетная страна».

«В рамках данной инициативы федерального проекта «Многодетная страна» предлагаем реализовать следующий комплекс мер: ввести федеральный многодетный (отцовский) капитал в размере федерального материнского капитала — 639,4 тыс. рублей, предоставляемый при рождении трёх и более детей в одной семье», — говорится в обращении.

Также среди инициатив предложение ввести ежемесячное пособие в размере 2,5 тыс. рублей на каждого ребёнка в многодетных семьях и систему семейного налогообложения для них. Предполагается, что это будет альтернатива индивидуальному налогообложению на доходы физических лиц с понижением ставки с увеличением числа детей и работающих членов семьи. 

В сентябре 2020 года губернатор Ульяновской области Сергей Морозов выдвинул предложение о введении регионального отцовского капитала для многодетных семей.

В 2019 году об этой идее говорил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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