В больнице рассказали о состоянии раненной при стрельбе на Урале девочки

Короткая ссылка
Состояние пострадавшей при стрельбе в Екатеринбурге девочки тяжёлое. Об этом заявили в пресс-службе областной детской клинической больницы №1.
В больнице рассказали о состоянии раненной при стрельбе на Урале девочки
  • РИА Новости

«Состояние пациентки тяжёлое, стабильное», — приводит ТАСС сообщение.

30 мая в Екатеринбурге вооружённый мужчина открыл стрельбу из окна квартиры в одном из домов по улице Бородина. В результате пострадали сотрудник Росгвардии и девочка.

Согласно последним данным, сотрудник Росгвардии отпущен домой после получения медицинской помощи.

Позднее стало известно, что Чкаловский районный суд Екатеринбурга арестовал мужчину на два месяца.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить