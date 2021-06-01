В больнице рассказали о состоянии раненной при стрельбе на Урале девочки
- РИА Новости
«Состояние пациентки тяжёлое, стабильное», — приводит ТАСС сообщение.
30 мая в Екатеринбурге вооружённый мужчина открыл стрельбу из окна квартиры в одном из домов по улице Бородина. В результате пострадали сотрудник Росгвардии и девочка.
Согласно последним данным, сотрудник Росгвардии отпущен домой после получения медицинской помощи.
Позднее стало известно, что Чкаловский районный суд Екатеринбурга арестовал мужчину на два месяца.