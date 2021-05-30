МВД сообщило о двух пострадавших при стрельбе в Екатеринбурге
- РИА Новости
На место прибыла группа немедленного реагирования, место происшествия оцепили.
«В результате получили ранения девочка (её личность установлена) и сотрудник Росгвардии, им оказывается медицинская помощь», — заявили в министерстве.
Сотрудники полиции устанавливают личность гражданина и используемый тип оружия.
Правоохранительные органы проводят мероприятия по задержанию подозреваемого.
Ранее СМИ сообщили, что в микрорайоне Химмаш в Екатеринбурге неизвестный открыл стрельбу по прохожим c балкона квартиры.