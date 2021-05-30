МВД сообщило о двух пострадавших при стрельбе в Екатеринбурге

В Екатеринбурге вооружённый мужчина открыл стрельбу из окна квартиры в одном из домов по улице Бородина, пострадали сотрудник Росгвардии и девочка. Об этом информирует сайт «МВД Медиа».

РИА Новости

На место прибыла группа немедленного реагирования, место происшествия оцепили. «В результате получили ранения девочка (её личность установлена) и сотрудник Росгвардии, им оказывается медицинская помощь», — заявили в министерстве. Сотрудники полиции устанавливают личность гражданина и используемый тип оружия. Правоохранительные органы проводят мероприятия по задержанию подозреваемого. Ранее СМИ сообщили, что в микрорайоне Химмаш в Екатеринбурге неизвестный открыл стрельбу по прохожим c балкона квартиры.