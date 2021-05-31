Ранивший двух человек в Екатеринбурге мужчина арестован на два месяца

Чкаловский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца мужчину, который открыл стрельбу из окна дома и ранил двух человек.

«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца — до 29 июля», — приводит ТАСС слова судьи.

Как пишет URA.RU, обосновывая необходимость такой меры пресечения, сторона обвинения высказала опасения, что задержанный может скрыться от органов предварительного следствия.

Ранее мужчина заявил о случайном попадании в ребёнка.

30 мая в Екатеринбурге вооружённый человек открыл стрельбу из окна квартиры в одном из домов по улице Бородина. В результате произошедшего пострадали сотрудник Росгвардии и девочка.

Мужчина уже признал свою вину в произошедшем.

Согласно последним данным, сотрудник Росгвардии отпущен домой после получения медицинской помощи.