Пострадавшего при стрельбе в Екатеринбурге сотрудника Росгвардии отпустили домой
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства здравоохранения.
«Росгвардейцу оказана медпомощь в травматологической больнице №36, и он отпущен домой», — сказал собеседник.
Уточняется, что сотрудник правоохранительных органов получил ранение в ногу.
30 мая в Екатеринбурге вооружённый мужчина открыл стрельбу из окна квартиры в одном из домов по улице Бородина. В результате пострадали сотрудник Росгвардии и девочка.
Позднее URA.RU сообщило, что в отношении екатеринбуржца, устроившего стрельбу по прохожим, завели уголовное дело по нескольким статьям (покушение на убийство малолетнего и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).
Также стало известно, что злоумышленник в прошлом работал в МВД. Как уточнили в ведомстве, его уволили с должности более десяти лет назад. Работал он рядовым инспектором ППС.