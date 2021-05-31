Пострадавшего при стрельбе в Екатеринбурге сотрудника Росгвардии отпустили домой

Сотрудник Росгвардии, пострадавший в результате стрельбы в Екатеринбурге, был отпущен домой после оказания медицинской помощи.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства здравоохранения.

«Росгвардейцу оказана медпомощь в травматологической больнице №36, и он отпущен домой», — сказал собеседник.

Уточняется, что сотрудник правоохранительных органов получил ранение в ногу.

30 мая в Екатеринбурге вооружённый мужчина открыл стрельбу из окна квартиры в одном из домов по улице Бородина. В результате пострадали сотрудник Росгвардии и девочка.

Позднее URA.RU сообщило, что в отношении екатеринбуржца, устроившего стрельбу по прохожим, завели уголовное дело по нескольким статьям (покушение на убийство малолетнего и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Также стало известно, что злоумышленник в прошлом работал в МВД. Как уточнили в ведомстве, его уволили с должности более десяти лет назад. Работал он рядовым инспектором ППС.