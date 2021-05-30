В МВД рассказали о работе устроившего стрельбу в Екатеринбурге

Мужчина, устроивший стрельбу в Екатеринбурге, был уволен из органов МВД более десяти лет назад. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

«Этого гражданина уволили из системы МВД более десяти лет назад. Работал он рядовым инспектором ППС, по званию был старшим прапорщиком милиции», — сообщил Горелых.

Как ранее сообщало URA.RU, в отношении екатеринбуржца, устроившего стрельбу по прохожим, завели уголовное дело по нескольким статьям — покушение на убийство малолетнего и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

30 мая в Екатеринбурге вооружённый мужчина открыл стрельбу из окна квартиры в одном из домов по улице Бородина. В результате пострадали сотрудник Росгвардии и девочка.