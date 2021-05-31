Устроивший стрельбу в Екатеринбурге заявил о случайном попадании в ребёнка

Мужчина, устроивший стрельбу в Екатеринбурге, в результате которой пострадали сотрудник Росгвардии и девятилетняя девочка, заявил о случайном попадании в ребёнка.

«Очень виноват, да (признаю вину. — RT). Единственное, что хочу добавить, — не вёл прицельный огонь. В девочку попал случайно, хочу принести извинения её родителям», — цитирует его ТАСС.

30 мая в Екатеринбурге вооружённый мужчина открыл стрельбу из окна квартиры в одном из домов по улице Бородина. В результате этого пострадали сотрудник Росгвардии и девочка.

Мужчина уже признал свою вину в произошедшем.

Согласно последним данным, сотрудник Росгвардии отпущен домой после получения медицинской помощи.

Вместе с этим URA.RU писало, что девочка, которая получила ранение, была прооперирована.