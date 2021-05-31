Устроивший стрельбу в Екатеринбурге заявил о случайном попадании в ребёнка
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«Очень виноват, да (признаю вину. — RT). Единственное, что хочу добавить, — не вёл прицельный огонь. В девочку попал случайно, хочу принести извинения её родителям», — цитирует его ТАСС.
30 мая в Екатеринбурге вооружённый мужчина открыл стрельбу из окна квартиры в одном из домов по улице Бородина. В результате этого пострадали сотрудник Росгвардии и девочка.
Мужчина уже признал свою вину в произошедшем.
Согласно последним данным, сотрудник Росгвардии отпущен домой после получения медицинской помощи.
Вместе с этим URA.RU писало, что девочка, которая получила ранение, была прооперирована.