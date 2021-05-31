Устроивший стрельбу в Екатеринбурге признал вину

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Мужчина, устроивший стрельбу в Екатеринбурге, в результате которой пострадали сотрудник Росгвардии и девятилетняя девочка, признал вину.
Устроивший стрельбу в Екатеринбурге признал вину
  • © СУ СК РФ по Свердловской области

Об этом сообщает ТАСС.

«Да», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

30 мая в Екатеринбурге вооружённый мужчина открыл стрельбу из окна квартиры в одном из домов по улице Бородина. В результате этого пострадали сотрудник Росгвардии и девочка. Возбуждено уголовное дело.

Согласно последним данным, сотрудник Росгвардии отпущен домой после получения медицинской помощи. 

Вместе с этим URA.RU писало, что девочка, которая получила ранение, была прооперирована.

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