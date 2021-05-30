СК завёл дело по факту стрельбы в Екатеринбурге

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СК России по Свердловской области возбудил уголовное дело по факту стрельбы в Екатеринбурге.
СК завёл дело по факту стрельбы в Екатеринбурге
  • РИА Новости

«По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК России и ст. 317 УК России (покушение на убийство малолетнего; посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов)», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Ранее сообщалось о задержании устроившего стрельбу.

30 мая в Екатеринбурге вооружённый мужчина открыл стрельбу из окна квартиры в одном из домов по улице Бородина. В результате пострадали сотрудник Росгвардии и девочка.

По данным Минздрава Свердловской области, девочка находится в крайне тяжёлом состоянии.

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