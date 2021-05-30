СК подтвердил задержание устроившего стрельбу в Екатеринбурге

Мужчина, устроивший стрельбу в Екатеринбурге, задержан. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Свердловской области.

«В Екатеринбурге задержан подозреваемый в покушении на убийство ребёнка и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов», — сообщили в ведомстве.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по области Валерий Горелых сообщил, что операция завершена.

30 мая в Екатеринбурге вооружённый мужчина открыл стрельбу из окна квартиры в одном из домов по улице Бородина. В результате пострадали сотрудник Росгвардии и девочка.

По данным Минздрава Свердловской области, девочка находится в крайне тяжёлом состоянии.

Как пишет URA.RU, стрельбу устроил 48-летний житель Екатеринбурга.