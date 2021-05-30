СК подтвердил задержание устроившего стрельбу в Екатеринбурге
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«В Екатеринбурге задержан подозреваемый в покушении на убийство ребёнка и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов», — сообщили в ведомстве.
Руководитель пресс-службы ГУ МВД по области Валерий Горелых сообщил, что операция завершена.
30 мая в Екатеринбурге вооружённый мужчина открыл стрельбу из окна квартиры в одном из домов по улице Бородина. В результате пострадали сотрудник Росгвардии и девочка.
По данным Минздрава Свердловской области, девочка находится в крайне тяжёлом состоянии.
Как пишет URA.RU, стрельбу устроил 48-летний житель Екатеринбурга.