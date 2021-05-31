Устроившему стрельбу в Екатеринбурге предъявлено обвинение

Короткая ссылка
В Екатеринбурге предъявили обвинение 48-летнему жителю города, который открыл стрельбу по прохожим из окна своей квартиры, в результате чего пострадали сотрудник Росгвардии и девятилетняя девочка, сообщил Следственный комитет.
Устроившему стрельбу в Екатеринбурге предъявлено обвинение
  • РИА Новости

«48-летнему жителю города Екатеринбурга предъявлено обвинение... покушение на убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего, совершённое общеопасным способом, из хулиганских побуждений и... посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», — говорится в пресс-релизе.

По данным СК, подозреваемый «произвёл не менее одного выстрела» в находящийся на улице автомобиль, в котором находилась семья из трёх человек, в том числе малолетняя девочка, которая получила огнестрельное ранение брюшной полости.

Следствие ходатайствует об аресте обвиняемого.

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял указанное дело на контроль и поручил доложить о ходе расследования.

30 мая в Екатеринбурге вооружённый мужчина открыл стрельбу из окна квартиры в одном из домов по улице Бородина. В результате пострадали сотрудник Росгвардии и девочка. Возбуждено уголовное дело.

Пострадавшая девочка была прооперирована и находится в тяжёлом состоянии в реанимации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить