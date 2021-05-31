Устроившему стрельбу в Екатеринбурге предъявлено обвинение
- РИА Новости
«48-летнему жителю города Екатеринбурга предъявлено обвинение... покушение на убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего, совершённое общеопасным способом, из хулиганских побуждений и... посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», — говорится в пресс-релизе.
По данным СК, подозреваемый «произвёл не менее одного выстрела» в находящийся на улице автомобиль, в котором находилась семья из трёх человек, в том числе малолетняя девочка, которая получила огнестрельное ранение брюшной полости.
Следствие ходатайствует об аресте обвиняемого.
Председатель СК России Александр Бастрыкин взял указанное дело на контроль и поручил доложить о ходе расследования.
30 мая в Екатеринбурге вооружённый мужчина открыл стрельбу из окна квартиры в одном из домов по улице Бородина. В результате пострадали сотрудник Росгвардии и девочка. Возбуждено уголовное дело.
Пострадавшая девочка была прооперирована и находится в тяжёлом состоянии в реанимации.