В СК сообщили, что устроивший стрельбу в Екатеринбурге был пьян

Помощник руководителя управления СУ СК России по Свердловской области Максим Чалков сообщил, что устроивший стрельбу в Екатеринбурге был пьян.

«Он был сильно пьян», — цитирует ТАСС Чалкова.

Как ранее сообщало URA.RU, в отношении екатеринбуржца, устроившего стрельбу по прохожим, завели уголовное дело по нескольким статьям — покушение на убийство малолетнего и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

30 мая в Екатеринбурге вооружённый мужчина открыл стрельбу из окна квартиры в одном из домов по улице Бородина. В результате пострадали сотрудник Росгвардии и девочка.