Минпросвещения планирует новый учебный год в школах в очном формате
- РИА Новости
«Мы надеемся, эпидемиологическая ситуация позволит следующий учебный год начать в традиционном очном формате», — цитирует его ТАСС.
Кравцов подчеркнул, что перехода на дистанционное обучение «не случилось и не случится».
Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в России не планируется полностью переходить на дистанционное образование.
Кравцов также сообщил о планах провести выпускные вечера в российских школах в этом году в очном формате.
Депутат Госдумы, член комитета по образованию и науке Михаил Берулава в беседе с URA.RU оценил возможность проводить школьные занятия в дистанционном режиме