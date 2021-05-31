Минпросвещения планирует новый учебный год в школах в очном формате

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил о планах начать новый учебный год в школах страны в очном формате.

«Мы надеемся, эпидемиологическая ситуация позволит следующий учебный год начать в традиционном очном формате», — цитирует его ТАСС.

Кравцов подчеркнул, что перехода на дистанционное обучение «не случилось и не случится».

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в России не планируется полностью переходить на дистанционное образование.

Кравцов также сообщил о планах провести выпускные вечера в российских школах в этом году в очном формате.

Депутат Госдумы, член комитета по образованию и науке Михаил Берулава в беседе с URA.RU оценил возможность проводить школьные занятия в дистанционном режиме