В Минпросвещения рассказали о работе школ в текущем учебном году
- РИА Новости
«Несмотря на все ограничения, подавляющее большинство школ текущий учебный год проработали в стандартном формате, в очном формате», — цитирует РИА Новости Глушко.
При этом он отметил, что «были отдельные отключения, переход в дистант либо смешенный формат обучения, но тем не менее эта система работала».
Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что выпускные вечера в российских школах в этом году планируется провести в очном формате.