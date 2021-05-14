В Минпросвещения рассказали о работе школ в текущем учебном году

Заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко на форуме «Формула образования» рассказал о работе школ в текущем учебном году.

«Несмотря на все ограничения, подавляющее большинство школ текущий учебный год проработали в стандартном формате, в очном формате», — цитирует РИА Новости Глушко.

При этом он отметил, что «были отдельные отключения, переход в дистант либо смешенный формат обучения, но тем не менее эта система работала».

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что выпускные вечера в российских школах в этом году планируется провести в очном формате.