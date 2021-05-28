Эксперт дала советы по здоровому питанию во время отдыха на природе

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Савкина дала советы по здоровому питанию во время отдыха на природе.

В беседе с газетой «Известия» она заявила, что в целом разовое употребление шашлыка из жирных сортов мяса не навредит организму, но есть и более здоровые варианты питания. Например, можно выбрать менее жирные сорта мяса или птицу, рыбу, а на гарнир желательно взять побольше овощей и часть из них приготовить на огне.

«Не забывайте употреблять достаточное количество жидкости, не сладкой газировки, а простой питьевой воды», — сказала Савкина.

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