Иммунолог оценила ситуацию с аллергическими заболеваниями
- РИА Новости
«Уже давно Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что стремительный рост аллергических заболеваний обрёл характер эпидемии», — заявила она в беседе с URA.RU.
По её словам, если в 1950—1970 годы в России аллергические заболевания в структуре общей заболеваемости составляли, по статистике, от 2 до 4%, то сейчас их доля достигает 20—30%.
Как отметила Логина, такие данные приближаются к общемировой статистике развитых стран.
Эксперт связывает это с резким изменением жизни человека, его пищевыми привычками, бытовыми условиями, стрессами, снижением физической активности.
Ранее аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН дал советы аллергикам.