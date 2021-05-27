Иммунолог оценила ситуацию с аллергическими заболеваниями

Иммунолог-аллерголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Надежда Логина оценила ситуацию с аллергическими заболеваниями.

«Уже давно Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что стремительный рост аллергических заболеваний обрёл характер эпидемии», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, если в 1950—1970 годы в России аллергические заболевания в структуре общей заболеваемости составляли, по статистике, от 2 до 4%, то сейчас их доля достигает 20—30%.

Как отметила Логина, такие данные приближаются к общемировой статистике развитых стран.

Эксперт связывает это с резким изменением жизни человека, его пищевыми привычками, бытовыми условиями, стрессами, снижением физической активности.

Ранее аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН дал советы аллергикам.