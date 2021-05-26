Эксперт дал советы аллергикам

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Аллерголог Владимир Болибок дал советы аллергикам.
Эксперт дал советы аллергикам
  • © Karl-Josef Hildenbrand
  • globallookpress.com

«Продолжается сезон так называемой пыльцевой аллергии. Сейчас деревья — самый злостный аллерген, особенно берёза. В июне это луговые травы, а в августе — сорные травы», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, хроническим аллергикам стоит посетить врача и узнать рекомендации, как себя вести в такой период.

Как отметил Болибок, если становится трудно дышать, слышно хрипы и свисты в груди, то это может свидетельствовать о развитии бронхоспазма, что очень опасно.

«Другая напасть — отёки Квинке. Они развиваются от укусов насекомых. От него также страдают дыхательные пути и может наступить удушье», — рассказал эксперт.

Он также напомнил, что от укусов насекомых бывает анафилактический шок.

Как добавил Болибок, если человеку стало плохо из-за аллергии, нужно положить его горизонтально, приподнять ему ноги и вызвать скорую помощь.

Ранее аллерголог-иммунолог, заведующая кафедрой аллергологии и иммунологии РМАНПО Минздрава доктор медицинских наук, профессор Наталья Ненашева в беседе с сайтом «Аргументы и Факты» сравнила симптомы аллергии и COVID-19.

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