Локальные версии COVID-19 с мутациями как у британского штамма выявлены в России
«Появляются и некоторые «локальные» российские версии вируса, у которых встречаются мутации в геноме, характерные для британского и южноафриканского вариантов», — цитирует РИА Новости Хафизова.
По его словам, сейчас преждевременно говорить о том, что у данных версий есть особые для людей свойства.
Он отметил, что выявлено несколько сотен завозов британского штамма в Россию.
Ранее стало известно, что варианты индийского штамма коронавирусной инфекции COVID-19 выявлены в Москве, Санкт-Петербурге и Псковской области.