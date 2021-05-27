Локальные версии COVID-19 с мутациями как у британского штамма выявлены в России

Локальные версии коронавируса, у которых наблюдаются мутации, свойственные британскому и южноафриканскому штаммам, выявляются в России, сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«Появляются и некоторые «локальные» российские версии вируса, у которых встречаются мутации в геноме, характерные для британского и южноафриканского вариантов», — цитирует РИА Новости Хафизова.

По его словам, сейчас преждевременно говорить о том, что у данных версий есть особые для людей свойства.

Он отметил, что выявлено несколько сотен завозов британского штамма в Россию.

Ранее стало известно, что варианты индийского штамма коронавирусной инфекции COVID-19 выявлены в Москве, Санкт-Петербурге и Псковской области.