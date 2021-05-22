Варианты индийского штамма коронавируса выявлены в Москве и Петербурге

Варианты индийского штамма коронавирусной инфекции COVID-19 выявлены в Москве, Санкт-Петербурге и Псковской области, рассказал в рамках марафона «Новое знание» в Новосибирске руководитель государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов.

«На настоящий момент секвенировано 412 полногеномных последовательностей, относящихся к разным вариантам, вызывающим озабоченность... Десять геномов, принадлежащих к различным индийским вариантам, выявлены на территории Москвы, Санкт-Петербурга и Псковской области», — говорится в презентации Максютова.

Кроме того, в России зарегистрировано 370 геномов британского варианта коронавируса, наибольшее число из них выявлено в Санкт-Петербурге, Московской, Ростовской, Свердловской и Ульяновской областях, а также 27 геномов южноафриканского варианта, большинство из них зафиксированы в Санкт-Петербурге, Московской и Свердловской областях, Ямало-Ненецком автономном округе, Хакасии и Красноярском крае.

При этом на территории России не выявлено калифорнийского и бразильского штаммов коронавируса.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Индии преимущественно выделяют три варианта индийского штамма коронавируса, один имеет очень значимые мутации, его в России нет.

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отмечал, что вакцина «Спутник V» будет эффективна и против индийской мутации коронавируса.