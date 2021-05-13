Эффективность «Спутника V» изучат на образце индийского штамма
- Reuters
«Мне сегодня утром доложили, что получили образец индийского штамма коронавируса. На следующей неделе начнём проверять (эффективность «Спутника V» на данном штамме) сывороткой от наших вакцинированных. К концу следующей недели должны дать ответ», — приводит РИА Новости слова Гинцбурга.
Он отметил, что исследование о сроках сохранения клеточного иммунитета к коронавирусу после вакцинации «Спутником V» поможет сэкономить большие средства государства.
По его словам, есть вероятность, что защита будет сохраняться два года.
Ранее в ЕМА рассказали о возможных сроках одобрения вакцины «Спутник V».