Эффективность «Спутника V» изучат на образце индийского штамма

Директор центра НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» изучат на образце индийского штамма.

«Мне сегодня утром доложили, что получили образец индийского штамма коронавируса. На следующей неделе начнём проверять (эффективность «Спутника V» на данном штамме) сывороткой от наших вакцинированных. К концу следующей недели должны дать ответ», — приводит РИА Новости слова Гинцбурга.

Он отметил, что исследование о сроках сохранения клеточного иммунитета к коронавирусу после вакцинации «Спутником V» поможет сэкономить большие средства государства.

По его словам, есть вероятность, что защита будет сохраняться два года.

Ранее в ЕМА рассказали о возможных сроках одобрения вакцины «Спутник V».