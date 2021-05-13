Эффективность «Спутника V» изучат на образце индийского штамма

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Директор центра НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» изучат на образце индийского штамма.
Эффективность «Спутника V» изучат на образце индийского штамма
  • Reuters

«Мне сегодня утром доложили, что получили образец индийского штамма коронавируса. На следующей неделе начнём проверять (эффективность «Спутника V» на данном штамме) сывороткой от наших вакцинированных. К концу следующей недели должны дать ответ», — приводит РИА Новости слова Гинцбурга.

Он отметил, что исследование о сроках сохранения клеточного иммунитета к коронавирусу после вакцинации «Спутником V» поможет сэкономить большие средства государства.

По его словам, есть вероятность, что защита будет сохраняться два года.

Ранее в ЕМА рассказали о возможных сроках одобрения вакцины «Спутник V».

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