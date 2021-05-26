В Башкирии прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Башкирии зарегистрировали 90 случаев COVID-19, рассказали в региональном Минздраве.

Об этом сообщает mkset.ru.

С начала пандемии заболели 37 754 человека. Вылечился же 35 601 пациент, включая 136 за минувшие 24 часа.

Вакцинацию прошли 260 532 жителя.

Также стало известно, что в Севастополе прививку от коронавируса сделали 62 350 жителей, из них обе дозы получили 50 532. Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на пресс-службу правительства города.

Пункты вакцинации работают в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах, а также в сельских врачебных амбулаториях. Доступны и мобильные пункты.

Ранее практикующий психолог, кандидат наук Лариса Рудина дала советы по борьбе с усталостью от COVID-19.