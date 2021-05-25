Психолог дала советы по борьбе с усталостью от COVID-19

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Практикующий психолог, кандидат наук Лариса Рудина дала советы по борьбе с усталостью от COVID-19.
Психолог дала советы по борьбе с усталостью от COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает kp.ru.

На Всероссийском онлайн-марафоне здоровья, организованном Национальным медицинским исследовательским центром эндокринологии Минздрава России, Рудина отметила, что с вечера желательно подумать, что делать на следующий день. В психологии это называется мысленной репетицией оптимального исхода.

Также рекомендуется установить спокойную мелодию для будильника, а время лучше выставить так, чтобы после подъёма было ещё пять минут для себя — на небольшую зарядку и медитацию. За завтраком желательно воздержаться от гаджетов.

Как отметила Рудина, всегда есть место для импровизации. К примеру, можно добавить в утро что-то новое и активное. Кроме того, она советует придумать лозунг, под которым станет проходить день.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов в беседе с URA.RU рассказал, как часто могут возникать эпидемии.

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