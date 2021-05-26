Госдума поддержала законопроект об усилении контроля за оборотом оружия

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Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении правил прохождения медицинского освидетельствования для лиц, которые подают документы на владение оружием.

Отмечается, что поправки внесут в законы «Об оружии» и «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

«Законопроектом предполагается, что... будет внесено новое понятие — «медицинские противопоказания к владению оружием». Перечень таких противопоказаний будет определяться правительством России», — говорится в сообщении на сайте Госдумы.

Медицинское освидетельствование в соответствии с новыми нормами можно будет пройти только в государственных или муниципальных учреждениях. Кроме того, осмотр будет включать в себя химико-токсикологические исследования, а также психологическое тестирование. 

Ранее президент России Владимир Путин предложил серьёзно повысить требования к владельцам гражданского оружия и усилить контроль за его оборотом.

Также сообщалось, что директор Росгвардии Виктор Золотов считает необходимым возврат к возрастному цензу в 21 год для получения разрешения на оружие.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал законопроект по обороту оружия.

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