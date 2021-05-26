Госдума поддержала законопроект об усилении контроля за оборотом оружия
Отмечается, что поправки внесут в законы «Об оружии» и «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
«Законопроектом предполагается, что... будет внесено новое понятие — «медицинские противопоказания к владению оружием». Перечень таких противопоказаний будет определяться правительством России», — говорится в сообщении на сайте Госдумы.
Медицинское освидетельствование в соответствии с новыми нормами можно будет пройти только в государственных или муниципальных учреждениях. Кроме того, осмотр будет включать в себя химико-токсикологические исследования, а также психологическое тестирование.
Ранее президент России Владимир Путин предложил серьёзно повысить требования к владельцам гражданского оружия и усилить контроль за его оборотом.
Также сообщалось, что директор Росгвардии Виктор Золотов считает необходимым возврат к возрастному цензу в 21 год для получения разрешения на оружие.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал законопроект по обороту оружия.