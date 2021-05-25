Для подмосковных компаний ввели послабления за вакцинацию от COVID-19

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В Московской области компании смогут отказаться от ПЦР-тестирования сотрудников каждые 15 дней, если не менее 60% персонала пройдут вакцинацию от COVID-19.
Для подмосковных компаний ввели послабления за вакцинацию от COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Соответствующие изменения внесли в постановление губернатора Андрея Воробьёва о режиме повышенной готовности. Решение вступает в силу со вторника, 25 мая.

Записаться на прививку можно через региональный сайт госуслуг, в поликлиниках, МФЦ, а также по номеру 122. Пункты вакцинации работают в поликлиниках, ТЦ, МФЦ и мобильных комплексах.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов в беседе с URA.RU рассказал, как часто могут возникать эпидемии.

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