В Омской области выявили 58 случаев COVID-19 за сутки

За сутки в Омской области зарегистрировали 58 случаев COVID-19, заявили в региональном Минздраве.

Об этом сообщает gorod55.ru.

За весь период пандемии заболели 47 067 жителей, выздоровел 40 051, в том числе 22 за минувшие 24 часа.

К понедельнику, 24 мая, в области поставили прививки 198 238 человек, вторым компонентом привились 158 752 жителя.

Также стало известно, что в Нижегородской области за сутки выявили 141 случай коронавируса, передаёт ИА «Время Н» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

С начала марта 2020 года число заболевших достигло 117 101, из них 112 045 выздоровели, включая 110 за минувшие 24 часа.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок оценил ситуацию с пандемией.