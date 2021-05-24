Врач сравнила симптомы аллергии и COVID-19

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Аллерголог-иммунолог, заведующая кафедрой аллергологии и иммунологии РМАНПО Минздрава доктор медицинских наук, профессор Наталья Ненашева сравнила симптомы аллергии и COVID-19.
Врач сравнила симптомы аллергии и COVID-19
  • АГН «Москва»

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» она заявила, что аллергические проявления и признаки ОРВИ часто похожи.

«Тем не менее спутать аллергический ринит и COVID-19 довольно сложно. Симптомы у них всё же разные. Например, потеря обоняния и вкуса при аллергии встречается крайне редко, а при COVID-19 — часто», — отметила врач.

По её словам, при аллергии не бывает одышки и лихорадки, характерных для коронавируса, и наоборот, насморк и чихание, а также слезотечение и конъюнктивит — это нетипичные для COVID-19 симптомы.

Кроме того, Ненашева отметила, что пациенты с аллергическими заболеваниями переносят вакцинацию от коронавируса так же, как и все остальные.

«И точно так же, как и у других, у них формируются гуморальный и клеточный иммунитет против SARS-CoV-2, поэтому, как и остальным, им необходимо прививаться», — добавила врач.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН оценил ситуацию с пандемией.

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