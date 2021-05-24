Эксперт назвал вакцинацию против COVID-19 единственным способом остановить эпидемию

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Профессор кафедры вирусология» Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский в беседе с RT напомнил о необходимости вакцинации против коронавирусной инфекции.
Эксперт назвал вакцинацию против COVID-19 единственным способом остановить эпидемию
  • Reuters

Он также выразил надежду, что к осени удастся достичь 60% вакцинированных, как рассчитывают в том числе в Роспотребнадзоре.

«Россия в кратчайшие сроки разработала и произвела эффективную и безопасную вакцину «Спутник V». Есть и альтернативные отечественные вакцины. Это огромный плюс... Вакцинация — не один из, а единственный способ остановить эпидемию», — подчеркнул он.

Ранее директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин сообщил, что в России сделано свыше 25 млн прививок от коронавирусной инфекции, при этом более 10 млн человек получили обе дозы вакцины от COVID-19.

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