В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Казани

В Детской республиканской клинической больнице (ДРКБ) Татарстана остаются 12 детей, пострадавших в результате стрельбы в казанской гимназии №175, сообщили в региональном Минздраве.

«В стационаре ДРКБ остаются 12 детей, их состояние оценивается как стабильное, без отрицательной динамики», — цитирует пресс-службу ТАСС.

После завершения лечения в удовлетворительном состоянии была выписана девочка 2008 года рождения.

Ранее выписали двух мальчиков 2012 и 2013 годов рождения.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что двое детей остаются в тяжёлом состоянии.

11 мая в результате стрельбы в казанской гимназии №175 погибли семь детей и две учительницы, ещё 23 человека были госпитализированы.

Подозреваемый Ильназ Галявиев 2001 года рождения был задержан и позднее арестован. Он полностью признал вину.