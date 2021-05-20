Глава Минздрава сообщил о состоянии пострадавших при стрельбе в Казани детей
- РИА Новости
По его словам, 18 детей находятся на лечении.
«Наибольшую тревогу сейчас вызывают два ребёнка, состояние их остаётся тяжёлым, проводятся хирургические процедуры», — цитирует ТАСС Мурашко.
Ранее в пресс-службе Минздрава Татарстана сообщили, что два мальчика, пострадавшие при стрельбе в гимназии №175 Казани, выписаны домой.
11 мая в результате стрельбы в казанской гимназии №175 погибли семь детей и две учительницы, ещё 23 человека были госпитализированы.
Подозреваемый Ильназ Галявиев 2001 года рождения был задержан и позднее арестован. Он полностью признал вину.