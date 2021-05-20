Глава Минздрава сообщил о состоянии пострадавших при стрельбе в Казани детей

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что двое детей, пострадавших в результате стрельбы в казанской школе, остаются в тяжёлом состоянии.
Глава Минздрава сообщил о состоянии пострадавших при стрельбе в Казани детей
  • РИА Новости

По его словам, 18 детей находятся на лечении.

«Наибольшую тревогу сейчас вызывают два ребёнка, состояние их остаётся тяжёлым, проводятся хирургические процедуры», — цитирует ТАСС Мурашко.

Ранее в пресс-службе Минздрава Татарстана сообщили, что два мальчика, пострадавшие при стрельбе в гимназии №175 Казани, выписаны домой.

11 мая в результате стрельбы в казанской гимназии №175 погибли семь детей и две учительницы, ещё 23 человека были госпитализированы.

Подозреваемый Ильназ Галявиев 2001 года рождения был задержан и позднее арестован. Он полностью признал вину.

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