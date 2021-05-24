В Таганроге сообщили о состоянии пострадавших на очистных сооружениях
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«Четверо пострадавших остаются в реанимации больницы скорой медицинской помощи», — цитирует пресс-службу ТАСС.
При этом одна пациентка находится в тяжёлом состоянии, врачи продолжают бороться за её жизнь.
Ранее число жертв ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом возросло до 11.
21 мая десять сотрудников МУП «Водоканал» скончались в результате отравления во время проведения работ в коллекторе в Неклиновском районе под Таганрогом в Ростовской области. Ещё восемь человек были госпитализированы.
СК возбудил дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшем по неосторожности смерть двух и более лиц.
По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, в качестве основной причины гибели рабочих рассматривают несоблюдение техники безопасности.