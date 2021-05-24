В Таганроге сообщили о состоянии пострадавших на очистных сооружениях

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Четверо пострадавших при проведении работ на очистных сооружениях под Таганрогом в Ростовской области остаются в реанимации, сообщили в администрации города.
В Таганроге сообщили о состоянии пострадавших на очистных сооружениях
  • РИА Новости
  • © МЧС РФ

«Четверо пострадавших остаются в реанимации больницы скорой медицинской помощи», — цитирует пресс-службу ТАСС.

При этом одна пациентка находится в тяжёлом состоянии, врачи продолжают бороться за её жизнь.

Ранее число жертв ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом возросло до 11.

21 мая десять сотрудников МУП «Водоканал» скончались в результате отравления во время проведения работ в коллекторе в Неклиновском районе под Таганрогом в Ростовской области. Ещё восемь человек были госпитализированы

СК возбудил дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, в качестве основной причины гибели рабочих рассматривают несоблюдение техники безопасности.

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