Власти направили порядка 16 млн рублей семьям погибших и пострадавшим под Таганрогом

Семьям работников, которые погибли из-за ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом в Ростовской области, а также пострадавшим в результате данного происшествия выделили почти 16 млн рублей.

«Семьям погибших и пострадавшим в Неклиновском районе направлена материальная помощь. Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал сегодня, 22 мая, распоряжение о выделении на эти цели из резервного фонда регионального правительства почти 15,9 млн рублей», — сообщается на сайте официального портала правительства Ростовской области.

21 мая десять сотрудников МУП «Водоканал» погибли в результате отравления во время проведения работ в коллекторе в Неклиновском районе под Таганрогом в Ростовской области. Ещё восемь человек были госпитализированы, четверо из них находились в тяжёлом состоянии, один — в крайне тяжёлом.

Позднее стало известно, что число жертв возросло до 11 человек.

В связи с произошедшим СК возбудил дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

22 мая в регионе объявлено днём траура по погибшим.