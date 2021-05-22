Власти направили порядка 16 млн рублей семьям погибших и пострадавшим под Таганрогом

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Семьям работников, которые погибли из-за ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом в Ростовской области, а также пострадавшим в результате данного происшествия выделили почти 16 млн рублей.
Власти направили порядка 16 млн рублей семьям погибших и пострадавшим под Таганрогом
  • © МЧС России по Ростовской области

«Семьям погибших и пострадавшим в Неклиновском районе направлена материальная помощь. Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал сегодня, 22 мая, распоряжение о выделении на эти цели из резервного фонда регионального правительства почти 15,9 млн рублей», — сообщается на сайте официального портала правительства Ростовской области.

21 мая десять сотрудников МУП «Водоканал» погибли в результате отравления во время проведения работ в коллекторе в Неклиновском районе под Таганрогом в Ростовской области. Ещё восемь человек были госпитализированы, четверо из них находились в тяжёлом состоянии, один — в крайне тяжёлом.

Позднее стало известно, что число жертв возросло до 11 человек.

В связи с произошедшим СК возбудил дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

22 мая в регионе объявлено днём траура по погибшим.

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