Против арестованного экс-мэра Майкопа возбудили третье дело

Уголовное дело о покушении на мошенничество возбуждено в отношении бывшего мэра Майкопа Андрея Гетманова, который также подозревается в вымогательстве и незаконном приобретении и хранении боеприпасов, сообщили в главке СК по Адыгее.

«В отношении бывшего главы администрации МО «Город Майкоп» возбуждено новое уголовное дело. Он подозревается в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК России)», — говорится в пресс-релизе.

По данным следствия, в июле 2017 года Гетманов убедил своего знакомого подписать договоры купли-продажи и уступки прав аренды на три земельных участка в Майкопском районе общей стоимостью более 13 млн рублей, взамен пообещав передать права аренды на якобы равноценный земельный участок стоимостью свыше 9 млн рублей.

Однако по независящим от обвиняемого обстоятельствам уполномоченный орган отказал в регистрации перехода права собственности на один из земельных участков.

Три уголовных дела в отношении Гетманова объединены в одно производство.

В апреле его полномочия были досрочно прекращены по решению совета народных депутатов Майкопа.

О задержании Гетманова стало известно 24 марта. По версии следствия, в мае 2018 года он добился сделки с предпринимателем, угрожая физической расправой.

По решению суда Гетманов арестован до 23 мая.

Позднее против него возбудили новое дело о незаконном приобретении и хранении боеприпасов.