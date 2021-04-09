Полномочия арестованного мэра Майкопа досрочно прекращены
- @andrey.getmanov
«Сегодня состоялась внеочередная сессия Совета народных депутатов Майкопа, на ней принято решение о досрочном прекращении полномочий главы муниципального образования «Город Майкоп» с 9 апреля», — цитирует председателя городского парламента Азмета Джаримока ТАСС.
Исполняющим обязанности мэра Майкопа назначен Сергей Стельмах.
О задержании Гетманова стало известно 24 марта. По версии следствия, в мае 2018 года он добился сделки с предпринимателем, угрожая физической расправой.
По решению суда Гетманов арестован до 23 мая.
Позднее против него возбудили новое дело о незаконном приобретении и хранении боеприпасов.