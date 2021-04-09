Полномочия арестованного мэра Майкопа досрочно прекращены

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Полномочия мэра Майкопа Андрея Гетманова, в отношении которого возбуждены уголовные дела о вымогательстве и незаконном приобретении и хранении боеприпасов, досрочно прекращены по решению совета народных депутатов города.
Полномочия арестованного мэра Майкопа досрочно прекращены
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«Сегодня состоялась внеочередная сессия Совета народных депутатов Майкопа, на ней принято решение о досрочном прекращении полномочий главы муниципального образования «Город Майкоп» с 9 апреля», — цитирует председателя городского парламента Азмета Джаримока ТАСС.

Исполняющим обязанности мэра Майкопа назначен Сергей Стельмах.

О задержании Гетманова стало известно 24 марта. По версии следствия, в мае 2018 года он добился сделки с предпринимателем, угрожая физической расправой.

По решению суда Гетманов арестован до 23 мая.

Позднее против него возбудили новое дело о незаконном приобретении и хранении боеприпасов.

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