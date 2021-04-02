СК возбудил новое дело в отношении мэра Майкопа

Следователи возбудили новое уголовное дело в отношении обвиняемого в вымогательстве главы администрации Майкопа Андрея Гетманова по факту незаконного приобретения и хранения боеприпасов.

«Он подозревается в незаконном приобретении и хранении боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК России)», — говорится в сообщении СК.

По данным следствия, Гетманов незаконно приобрёл и хранил боевые патроны к нарезному огнестрельному оружию, которые были обнаружены и изъяты в ходе обыска в доме чиновника.

«Обыск проводился на основании ранее возбуждённого уголовного дела по материалам, поступившим из УФСБ России по Республике Адыгея, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство»)», — пояснили в ведомстве.

25 марта Майкопский городской суд арестовал до 23 мая Андрея Гетманова, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по факту вымогательства.