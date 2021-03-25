Суд в Адыгее арестовал до 23 мая мэра Майкопа
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«Избрал обвиняемому Гетманову А.Л. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 01 месяц 29 суток, то есть до 23 мая 2021 года включительно», — говорится в сообщении на сайте суда.
Ранее следственное управление СК России по Адыгее по материалам, поступившим из УФСБ России по региону, возбудило уголовное дело в отношении главы администрации МО «Город Майкоп» Гетманова по факту вымогательства (ч. 3 ст. 163 УК России). Подозреваемый был задержан силовиками.