СК возбудил дело в отношении главы администрации Майкопа

Уголовное дело возбуждено в отношении главы администрации МО «Город Майкоп» Андрея Гетманова, его подозревают в вымогательстве.

«Исполняющим обязанности руководителя следственного управления СКР по Республике Адыгея в отношении главы администрации МО «Город Майкоп» возбуждено уголовное дело. Он подозревается в вымогательстве», — говорится в сообщении СУ СК по региону.

Отмечается, что в мае 2018 года подозреваемый добился сделки с предпринимателем, применяя угрозы физической расправой.

На данный момент подозреваемый задержан.

Ранее Майкопский городской суд заключил под стражу на два месяца сторонника «Исламского государства»*, планировавшего совершить теракт в местах массового пребывания граждан.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.