СК возбудил дело в отношении главы администрации Майкопа

Короткая ссылка
Уголовное дело возбуждено в отношении главы администрации МО «Город Майкоп» Андрея Гетманова, его подозревают в вымогательстве.
СК возбудил дело в отношении главы администрации Майкопа
  • РИА Новости

«Исполняющим обязанности руководителя следственного управления СКР по Республике Адыгея в отношении главы администрации МО «Город Майкоп» возбуждено уголовное дело. Он подозревается в вымогательстве», — говорится в сообщении СУ СК по региону.

Отмечается, что в мае 2018 года подозреваемый добился сделки с предпринимателем, применяя угрозы физической расправой.

На данный момент подозреваемый задержан.

Ранее Майкопский городской суд заключил под стражу на два месяца сторонника «Исламского государства»*, планировавшего совершить теракт в местах массового пребывания граждан.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить