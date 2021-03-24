СК возбудил дело в отношении главы администрации Майкопа
- РИА Новости
«Исполняющим обязанности руководителя следственного управления СКР по Республике Адыгея в отношении главы администрации МО «Город Майкоп» возбуждено уголовное дело. Он подозревается в вымогательстве», — говорится в сообщении СУ СК по региону.
Отмечается, что в мае 2018 года подозреваемый добился сделки с предпринимателем, применяя угрозы физической расправой.
На данный момент подозреваемый задержан.
Ранее Майкопский городской суд заключил под стражу на два месяца сторонника «Исламского государства»*, планировавшего совершить теракт в местах массового пребывания граждан.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.