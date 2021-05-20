В России проведут испытания для оценки срока действия «Спутника V»
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- РИА Новости
«В настоящее время мы тоже написали протокол клинических испытаний, который позволит ответить на этот вопрос... По результатам этого клинического исследования мы будем иметь право внести в регистрационные изменения именно сроки продолжительности действия вакцины», — рассказал он в эфире телеканала «Россия 24».
Гинцбург рассчитывает, что срок действия вакцины «Спутник V» составит не менее двух лет.
В апреле Гинцбург допустил, что вакцинация российским препаратом «Спутник V» может гарантировать пожизненный иммунитет от коронавируса.
При этом пик иммунного ответа организма после вакцинации «Спутником V» приходится на 42-й день.
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с НСН не исключил вероятность заболевания коронавирусом после вакцинации.