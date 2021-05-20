В России проведут испытания для оценки срока действия «Спутника V»

В России проведут клинические испытания для определения срока сохранения иммунитета после вакцинации от коронавируса препаратом «Спутник V», сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«В настоящее время мы тоже написали протокол клинических испытаний, который позволит ответить на этот вопрос... По результатам этого клинического исследования мы будем иметь право внести в регистрационные изменения именно сроки продолжительности действия вакцины», — рассказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Гинцбург рассчитывает, что срок действия вакцины «Спутник V» составит не менее двух лет.

В апреле Гинцбург допустил, что вакцинация российским препаратом «Спутник V» может гарантировать пожизненный иммунитет от коронавируса.

При этом пик иммунного ответа организма после вакцинации «Спутником V» приходится на 42-й день.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с НСН не исключил вероятность заболевания коронавирусом после вакцинации.