В России проведут испытания для оценки срока действия «Спутника V»

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В России проведут клинические испытания для определения срока сохранения иммунитета после вакцинации от коронавируса препаратом «Спутник V», сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
В России проведут испытания для оценки срока действия «Спутника V»
  • © Георгий Зимарев
  • РИА Новости

«В настоящее время мы тоже написали протокол клинических испытаний, который позволит ответить на этот вопрос... По результатам этого клинического исследования мы будем иметь право внести в регистрационные изменения именно сроки продолжительности действия вакцины», — рассказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Гинцбург рассчитывает, что срок действия вакцины «Спутник V» составит не менее двух лет.

В апреле Гинцбург допустил, что вакцинация российским препаратом «Спутник V» может гарантировать пожизненный иммунитет от коронавируса.

При этом пик иммунного ответа организма после вакцинации «Спутником V» приходится на 42-й день.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с НСН не исключил вероятность заболевания коронавирусом после вакцинации.

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