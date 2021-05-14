Онищенко не исключил вероятность заболевания коронавирусом после вакцинации

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Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко не исключил вероятность заболевания коронавирусом после вакцинации.
Онищенко не исключил вероятность заболевания коронавирусом после вакцинации
  • РИА Новости

«Идите и прививайтесь. Вот говорят: «Я привился и заболел». Бывает такое. Но не только по вине вакцины, но и по вине вашего организма. У 5% людей вообще не вырабатывается иммунитет», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, если человек всё-таки заболеет, то с прививкой перенесёт заболевание легче. Как отметил Онищенко, в целом вакцины защищают.

Ранее ФАН сообщало, что в Приморском крае начали увеличивать число мобильных пунктов вакцинации от коронавируса.

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